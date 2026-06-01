Qətər: Hörmüz boğazından keçid üçün müvəqqəti rüsumların alınması müzakirə oluna bilər

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Qətərin baş nazir müavini bildirib ki, Hörmüz boğazından keçən gəmilərdən daimi rüsum alınmasının əleyhinədirlər. Lakin Doha bu addımın dənizçilik hərəkətliliyinin normallaşmasına kömək edəcəyi təqdirdə müvəqqəti və məhdud rüsumların tətbiqini nəzərdən keçirməyə hazırdır.
Şeyx Səud bin Əbdürrəhman Al Sani, Sinqapurda keçirilən Asiya Müdafiə Konfransı çərçivəsində bildirib ki, Qətər və Körfəz ölkələri daimi keçid rüsumlarına qarşıdır, lakin müəyyən məqsədlər üçün müvəqqəti rüsumlar müzakirə edilə bilər.
O vurğulayıb ki, daimi rüsumların tətbiqi sonda xərclərin istehlakçılara ötürülməsinə səbəb olacaq və buna görə Qətər və Körfəz ölkələri bu yanaşmaya qarşı çıxır.
Bu açıqlama İran və Oman arasında Hörmüz boğazında daimi dəniz keçid rüsum sistemi yaradılması ilə bağlı müzakirələrə dair sual fonunda verilib.
Baş nazir müavini “Şanqri-La Dialoqu”nda qeyd edib: Qətər və körfəzdəki tərəfdaşlarımız açıq şəkildə bildiriblər ki, daimi rüsumlar sonda istehlakçılara təsir edəcək və buna görə biz bunun əleyhinəyik. Lakin bəzi xüsusi hallarda, məsələn mina-təmizləmə xərclərinin qarşılanması və ya digər konkret məqsədlər üçün və məhdud müddətə bu məsələ müzakirə oluna bilər.
Sizin rəyiniz