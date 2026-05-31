İrlandiya milli komandasının kapitanı: "İsrail" komandası ilə oynamayan istənilən oyunçunu dəstəkləyirəm

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İrlandiya milli futbol komandasının kapitanı Seamus Coleman, mənəvi səbəblərə görə sionist komandası ilə qarşılaşmaqdan imtina edən istənilən oyunçunu dəstəkləyəcəyini vurğuladı.
Fələstin İnformasiya Mərkəzinin verdiyi məlumatına görə, Coleman İrlandiya milli komandasının bu ölkənin xalqını təmsil etdiyini və onların mövqelərini və dəyərlərini əks etdirməli olduğunu söylədi.
Bu açıqlamalar İrlandiyada sionist komandası ilə oyun keçirilməsinə qarşı çıxanların gündən-günə artdığı bir vaxta təsadüf edir.
