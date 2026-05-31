İrana qarşı iqtisadi sanksiyaların ləğvi, israillilər üçün yeni kabus

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran və ABŞ-nin müvəqqəti razılığa gəlməsi ilə bağlı müxtəlif fərziyyələrlə yanaşı, sionist media və mənbələr Təl-Əvivin bu razılaşmanın iqtisadi nəticələri ilə bağlı artan narahatlığını bildirir.
Belə ki, nüvə və raket məsələlərinə əlavə olaraq, israillilər İrana qarşı sanksiyaların azaldılması və ya qismən ləğv edilməsindən narahatdırlar.
Maariv, Trampın İran məsələsində siyasi nailiyyət təqdim etmək səylərinə toxunaraq, ABŞ prezidentinin Amerika ictimaiyyətinə diplomatik uğur kimi təqdim edə biləcəyi bir razılaşma axtardığını yazıb.
