General Şikarçı xəbərdarlıq etdi: İranın istənilən hücuma cavabı şiddətli olacaq

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin sözçüsü Əbülfəzl Şikarçı Əl-Cəzirəyə verdiyi müsahibədə İrana qarşı istənilən yeni hücum və macəraya sarsıdıcı cavab verəcəyindən danışdı.
O, İranın müharibəyə hazırlığına toxunaraq, ABŞ və İsrailin ölkəmizə yeni hücum edəcəyi təqdirdə, İranın cavabının çox şiddətli olacağını açıqladı.
İran Silahlı Qüvvələrinin sözçüsü vurğuladı: Hər hansı yeni hücuma cavab əvvəlkindən fərqli olacaq və düşmənlər sürprizlər və yeni taktikalarla qarşılaşacaqlar. Yeni bir münaqişə mərhələsi halında İranın zərbələri əvvəlki iki müharibədən daha şiddətli və ağır olacaq.
Şikarçı vurğuladı: Əgər müharibə alovlanarsa, o, daha regional xarakter alacaq və regionun sərhədlərindən kənara çıxacaq. Əgər onlar İranın neft ixracına mane olsalar, İran neftin regiondan çıxmasına mane olacaq.
Trampın İran infrastrukturunu hədəf almaq təhdidlərinə cavab olaraq, silahlı qüvvələrin sözçüsü İsrail və ABŞ-nin İran infrastrukturuna hücum edəcəyi təqdirdə regionun infrastrukturunun hədəfə alınacağını açıqladı.
Hörmüz boğazı ilə bağlı general Şikarçı həmçinin bildirdi: İran təhlükəsizliyi təmin etmək, beynəlxalq ticarəti və iqtisadiyyatı təmin etmək üçün bu həyati əhəmiyyətli su yoluna səlahiyyətlə nəzarət edəcək. İran öz maraqlarını müdafiə edəcək.
