Video \ Kəbəni təvaf edən zəvvarların möhtəşəm taymlapsı

25 may 2026 - 20:17
Xəbər kodu: 1818812
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Həcc mərasiminin başlanğıc ərəfəsində dünyanın hər yerindən təxminən 1,6 milyon müsəlman Məkkə şəhərində toplaşıb. Dərc olunan taymlaps videosu, həcc karvanlarının Məkkəyə daxil olması zamanı Məscidül-Həramda Kəbəni təvaf edən zəvvarların gözoxşayan anlarını əks etdirir. Bu mərasim, hər il milyonlarla müsəlmanın ibadət məqsədilə Məkkəyə yollandığı bir neçə günlük Həcc ayinlərinin bir hissəsidir.
Sizin rəyiniz