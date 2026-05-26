Video \ Ərəfə günü; Qədr gecələrindən geri qalıb özlərini bağışlatdıra bilməyənlər üçün əvəzsiz bir fürsətdir
26 may 2026 - 17:38
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Ərəfə günü, bəndəlik və Allaha qayıdış üçün ən böyük fürsətlərdən biridir; elə bir gün ki, Qədr gecələrindən geri qalıb özlərini bağışlatdıra bilməyənlər də mənəviyyat əhlinin karvanına qoşulub yüksək məqamlara çata bilərlər. Əxlaq alimləri tövsiyə etmişlər ki, insan Ərəfə gününün zöhründən etibarən nəfs mühasibəsi, tövbə, dua və Rəbb ilə razi-niyazla məşğul olsun və başqalarını da xeyir-duadan unutmasın. Çünki İmam Musa Kazım (ə)-dan nəql olunub ki, əgər insan başqaları üçün dua edərsə, Allah ona bunun yüz min qatını əta edər.
