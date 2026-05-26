İmam Müctəba Xameneinin 1447-ci il Həcc mövsümü münasibətilə müraciəti: Allahu Əkbər silahı İslam Ümmətini məbus etdi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İmam Zaman Həzrətlərinin Haqq Ümum Naibi, Ümüdünya Müsəlmanlarının Ali Rəhbəri, İslam İnqilabı Lideri, Ayətullah Seyid Müctəba Xameneinin 1447-ci (h.q), 2026-cı miladi il Həcc mövsümü münasibətilə müraciət ünvanlayıb.
İmam Seyyid Müctəba Xamenei həzrətlərinin müraciətinin tam mətnin saytımızın izləyicilərinə təqdim edirik:
بسمالله الرّحمن الرّحیم
لبَّیک، اللّهم لبَّیک، لبَّیک لا شریکَ لَکَ لبَّیک، اِنَّ الحَمدَ وَ النِّعمَةَ لَکَ وَ المُلک...
İlahi! Sənin dəvətini qəbul edirəm. Sənin heç bir şərikin yoxdur və bütün həmdlər, bütün nemətlər, bütün hökmranlıq və qüdrət Səndəndir və Sənə məxsusdur. Bu ilki Həcc mövsümü də yetişdi və İslam ümmətinin hacıları maddi və adi həyatdan İlahi və səadətli həyata, Haqq-təalanın bəndəliyi əsasında qurulan tövhid həyatına, Allahın şəriklərindən üz çevirməyə, onları inkar və onlardan bezarlıq etməyə hicrət etmək üçün bəndəlik ehramı bağladılar. Lakin bu köç fürsəti yalnız bu ilki Allah Evinə gedən zəvvarlara və zəvvarlara deyil, həm də İranda və dünyanın hər yerindəki bütün müsəlman qardaş və bacılara, ömrünün son illərində Həcc ziyarətini yerinə yetirənlərdən tutmuş hələ Həcc ziyarətini yerinə yetirə bilməyənlərə qədər aiddir. Maddi həyatdan İlahi həyata hicrətin şərti Allah zikri ətrafında daimi ehram bağlamaqdır. Haqq ətrafında daimi təvaf etmək, İlahi vəzifələrin taleyüklü zirvələri arasında daim səy göstərmək, habelə aldadıcı təzahürləri və bütün ardıcılları ilə birlikdə şər törədən şeytanı davamlı olaraq daşlamaqdır. Bu, diqqət və yalvarışla qarışmış bir vüqufdur (dayanmaqdır). Kasıbları doyurmaq süqut və ötüb-keçməkdir; istəklərdən və azğın meyllərdən imtina etmək və daxili çirkabı aradan qaldırmaq; və bütün hallarda xidmət etməyə hazır olmaq və həqiqəti müdafiə bayrağını qaldırmaqdır. Və İran xalqı İslam İnqilabının miqatında (başlanğıc nöqtəsi) maddi həyatdan İlahi həyata hicrət yoluna qədəm qoydu. Zülmə tabelik libasını əynindən çıxardı, dünya və axirət səadətinin ehramını geyindi və həqiqi İslam maarifi əsasında özünü ümumdünya ədalət nuruna yaxınlaşdırmağa çalışdı. Allahu əkbər, Allahu əkbər, la ilahə illəllahu vəllahu əkbər, Allahu əkbər və lillahil-həmd, Allahu əkbər əla ma hədana (Allahu əkbər, bizi hidayət etdiyinə görə). Bəli, Allahu əkbər... və məhz bu Allahu əkbər silahı ilə İranın müsəlman xalqı 47 il əvvəl qiyam etdi, tağut, diktator və yadellilərdən asılı Pəhləvi rejimini devirdi, acgöz və təkəbbürlü Amerikanın əl-ayağını ölkədən kəsdi və sionizmin təsirini tamamilə aradan qaldırdı. Məhz bu Allahu Əkbər silahı ilə Səddam Hüseynin Bəəs rejimini işğal etməsindən sonra qeyrətli mücahidlər və özlərini məğlub edən gənclər səkkiz illik möhtəşəm müqəddəs müdafiəni yaratdılar. Şərqin və Qərbin bütün güclərinin Bəəs rejimini dəstəkləməsinə baxmayaraq, onlar onu öz yerinə qoydular və bu müqaviməti illərdir iqtisadi blokadalara, çevrilişlərə, qəddar sanksiyalara və düşmənlərin İslam Respublikasına qarşı saysız-hesabsız siyasi, təbliğat və iqtisadi hücumlarına qarşı qətiyyətlə və qətiyyətlə davam etdirdilər. Allahu Əkbər... Məhz bu Allahu Əkbər silahı İslam ümməti ilə İrandan Livana, Fələstinə, İraqa və Suriyaya, Afrikadan və Yəməndən Əfqanıstana və Pakistana qədər Müqavimət Cəbhəsinin mücahid gəncləri və dünyanın bütün azad xalqları arasında əlaqə xətlərini gücləndirdi ki, bu möhkəm ip İslam ümmətini qəsbkar sionist təcavüzkarlarından qorumaq, İŞİD kitabını əzmək, Əl-Əqsa fırtınasını başlatmaq və sarsılmış sionist rejimin nəfəsini saymaq üçün yüksəlsin.
Allahu Əkbər; Bəli, mübarək və uca Allah təsvir edilə bilməyəcəyindən daha böyükdür...
Məhz bu Allahu Əkbər silahına güvənən İran İslam Respublikası 1404-cü ildə Xordadda İkinci Məcburi Müharibədə sionist rejimi məhv etməyə müvəffəq oldu, təcavüzkar Amerikaya ağır zərbə vurdu və düşmənin İranı təslim etmək məqsədinə mane oldu. Allahu Əkbər silahı İran xalqına elə bir güc və qüdrət verdi ki, ulu öndərin, Peyğəmbərin (ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) varisi olan Ayətullah Seyid Əli Hüseyni Xamenei, Allah ona rəhmət etsin, şəhadətinin dağıdıcı hadisəsindən sonra ilahi bir missiya aldı və lazım olan hər sahədə hərtərəfli iştirakı ilə dünyanın gözlərini qamaşdırdı.
Allahu Əkbər; Həqiqətən də, mübarək və uca Allah təsvir edilə bilməyəcəyindən daha böyükdür... Məhz bu silahla, Allahu Əkbərlə, İslam İranındakı qeyrətli döyüşçülər və fədakar silahlı qüvvələr, xüsusən də əziz Livanın Müqavimət Cəbhəsinin mücahidləri ilə birlikdə Üçüncü Məcburi Müharibədə iki terrorçu orduya və ağır silahlanmış Amerika-sionist ordularına qarşı əlamətdar qələbələr qazandılar; Ordular Rəbbinə güvənərək, quruda, havada və dənizdə raketləri və pilotsuz təyyarələri vasitəsilə böyük Şeytanı, yəni Amerika və onun ram edilmiş heyvanı olan sionist rejimi qovdular və Allah yolunda mücahidlərin qələbəsinin səmimi ilahi vədini öz gözləri ilə gördülər.
Və yenə də, Allahu Əkbər; Şübhəsiz ki, mübarək və uca olan Allah təsvirdən daha böyükdür və Onun əsgərləri hər hansı bir gücdən üstündür... Və məhz bu ən böyük Allahın silahı ilə İran millətinin və Müqavimət Cəbhəsinin missiyasına əməl edərək İslam millətinin missiyası gerçəkləşəcək və müşriklərin Həcc Cəmarətini daşqalaq etməkdən bəraət alması dünyanın hər yerində müsəlmanların fərdi, sosial və siyasi həyat səhnələrinə yayılacaq.
İslam milləti və region xalqları yeni nizamı və regionun və dünyanın gələcək həndəsəsini formalaşdıracaq bir çox ortaq imkanlara və maraqlara malikdirlər. Səmimiyyət və səmimiyyətlə bütün İslam ölkələrini və hökumətlərini xeyirxahlıq və xeyirxahlıq naminə dostluğa və əməkdaşlığa dəvət edirəm ki, İslam millətini irəli aparmaq və İslam dünyasının problemlərini həll etmək üçün birlikdə çalışaq. Bu baxımdan qəti olan odur ki, zamanın əli geri dönməyəcək və region xalqları və torpaqları artıq Amerika bazalarının qalxanı olmayacaq. Artıq şər üçün təhlükəsiz bir sığınacaq olmaması və regionda hərbi bazaların yaradılması ilə yanaşı, Amerika gündən-günə əvvəlki statusundan uzaqlaşır. Sarsılmış sionist rejimi və İsrailin xərçəng şişi də bədbəxt həyatlarının son mərhələlərinə yaxınlaşır və Allahın lütfü ilə, ulu öndər şəhid Qüdsullah Nəfs Zəkiyyənin on il əvvəl verdiyi qətiyyətli və irəliyə yönəlmiş sözlərinə uyğun olaraq, onlar iyirmi beş il sonra, inşallah, həmin tarixi görməyəcəklər.
Bu səbəbdən, bu il müşriklərdən imtina məsələsi ikiqat əhəmiyyət kəsb edir və bir şeydən imtina etməyin dərinliyi və əhatə dairəsi Sionist rejimi və İslam Dövləti Həcc mövsümündə və Miqatda, İranın və dünyanın müxtəlif yerlərində məsumluq ritualından kənardadır və bu mübarək günlərdən sonra Amerikaya ölüm və İsrailə ölüm İslam ümmətinin və dünyanın məzlumlarının, xüsusən də gənclərin ortaq şüarı olacaq. Gələcək İslam ümmətinə və yeni İslam sivilizasiyasına məxsusdur və hər birimiz səylərimizə, imkanlarımıza və məsuliyyətimizə uyğun olaraq bu gələcəyə çatmaqda və ona yaxınlaşmaqda rol oynaya bilərik. Bu ilki Həcc ziyarətində iştirak edən iranlı zəvvarlar və zəvvarlar Üçüncü Məcburi Müharibənin qələbə hekayəsini digər müsəlman qardaş və bacıları üçün danışmaqda və onlara parlaq gələcəyə ümid verməkdə təsirli və görkəmli rol oynayırlar. Bütün əziz zəvvarlardan bəşəriyyətin xilaskarının tezləşməsi üçün dua etmələrini xahiş edirəm, Allah onun qayıtmasını tezləşdirsin və İslam ümmətinin birliyi, Fələstinin və Əl-Əqsa məscidinin azadlığı, müsəlmanların böyük bəlalarının aradan qaldırılması və qlobal təkəbbürə qarşı son qələbənin əldə edilməsi üçün dua etsinlər və məni dualarınıza daxil etsinlər.
Ey Rəbbim! Məhəmmədə və Məhəmmədin ailəsinə salavat göndər, zəvvarlara və bütün müsəlman ümmətinə lütf və mərhəmətini bəxş et, onlara qəbul olunmuş Həccdə uğur qazandır, qəlblərini elm və bəsirət nurları ilə nurlandır, ümməti islah etmək və İslam düşmənləri üzərində son qələbəyə nail olmaq yolunda irəliləmək əzmini və iradəsini gücləndir.
Ey Rəbbim! Allah yolunda şəhid olanların, xüsusən də böyük rəhbərin, Uca Varlığın, Ən Uca və Ən Uca Yaradanın şəhidi olan Müqavimət Cəbhəsinin şəhidlərinin pak ruhlarına bol lütf və mərhəmətini göndər və zəvvarların ziyarətindən, ibadət edənlərin ibadətindən və ümmət lideri tərəfindən rəhbərlik edilmiş və istiqamətləndirilmiş çalışqan insanların səylərindən ilahi ruha bol bərəkət ver və İran xalqına və İslam ümmətinə yollarını və məqsədlərini davam etdirməkdə kömək et.
Ey Rəbbim! Ən yüksək salavat və salamlarınızı iman sahibimiz və mövlamız, İntizarda olan İmam Mehdiyə göndərin, Allahın duaları və salamı ona və onun pak əcdadlarına olsun, hamımızı və İslam ümmətini o İmamın pak və qəbul olunmuş dualarına daxil edin, vəd etdiyiniz kimi, onun mübarək gəlişi ilə dünyanı işıqlandırın və bəzəyin və qəlblərimiz bu qaçılmaz vədə inamla dolu olsun. "Allahın vədi sizin aranızdan iman gətirib saleh əməllər edənlərədir ki, onlar özlərindən əvvəl rədd edilmişlər kimi yer üzündə uğur qazanmayacaqlar və onların dinləri mümkün olacaq. Onlardan qorxduqdan sonra onları və bizim onları dəyişdirməyimiz üçün.
Bütün müsəlman qardaşlarımıza salam olsun, Allahın rəhməti və bərəkəti olsun.
Seyid Müctəba Xamenei
5/Xordad/1405
9/ Zilhiccə/1447
