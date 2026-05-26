Malayziya İsrailə qarşı Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə müraciət edəcəyini bildirdi

26 may 2026 - 18:01
Xəbər kodu: 1819225
Source: IRNA
Malayziya rəsmiləri bildiriblər ki, Cənub-Şərqi Asiya ölkəsi kifayət qədər sübut və məlumat toplandıqdan sonra Qəzzaya humanitar yardım missiyasında iştirak edən şəxslərin hüquqlarının pozulması ilə bağlı İsrail rejimini Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə (ICJ) verməyə hazırdır.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Selanqor ştatının yüksək vəzifəli rəsmisi Amiruddin Şari açıqlamasında bildirib ki, bu hüquqi addım “Qlobal Sumud Donanması 2.0” humanitar missiyası iştirakçılarına, xüsusilə malayziyalı fəallara qarşı “adam oğurluğu” və “işgəncə” iddiaları əsasında atılacaq.

O əlavə edib ki, Malayziya hökuməti eyni zamanda Qəzza ilə bağlı diplomatik təzyiqləri də davam etdirəcək. Onun sözlərinə görə: “Biz susmayacağıq və dayanmayacağıq. Hüquq komandası beynəlxalq hüquq pozuntularına dair bütün sənədləri toplayır. Missiya iştirakçıları bir neçə dəfə saxlanılıb və işgəncəyə məruz qalıblar.”

