Video \ Haqq meydanı, səbatlı insan tələb edir

25 may 2026 - 11:53
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Kufəlilər çoxlu çətinliklərə dözdükdən və çoxlu şəhidlər verdikdən sonra yoruldular və həkəmiyyətə- Əbu Musa Əşəri ilə Əmir Asın seçəcəkləri hakimə razı oldular. Və bununla da İslam Xilafəti sultanlığa və padşahlığa çevrildi. Ona gərə də Tarixin bu hissəsi İslam cəmiyyəti üçün ibrət olmalıdır ki, düşmən qarşısında son ana qədər və rəhbərliyin əmri altında meydanda qalsınlar ki, düşmənləri məğlub edə bilsinlər.
