Qurani-Kərimin Ğədir Xütbəsində Təcəllisi – Nömrə 1 – Hz. Əlinin (əleyhi səlam) vilayətinin Qurani-Kərim bəyanında \ İnfoqrafika
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Ğədir-xum xütbəsində Peyğəmbər-i Əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih) Maidə surəsinin 55-ci ayəsinə (məşhur Vilayət ayəsinə) istinad edərək, Həzrət Əmirəl-möminin Əlini (əleyhi səlam) özündən sonra vəli, vəsi və xəlifə olaraq təqdim etdilər. Buna görə də Ğədir-xum xütbəsi yalnız tarixi bir elan deyil; əksinə, İslam ümmətinin hidayət və rəhbərlik yolunun Həzrət Əmirəl-möminin Əli (əleyhi səlam) tərəfindən Qurani-Kərim əsasında izahı hesab olunur.
24 may 2026 - 16:30
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
