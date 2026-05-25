Qurani-Kərimin Ğədir Xütbəsində Təcəllisi – Nömrə 4 – Vilayətin çatdırılması üçün münafiqlərin adlarının açıqlanmaması
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Ğədir xütbəsinin bir hissəsində Peyğəmbər-i Əkrəm (s), münafiqləri tam tanımasına və onların maneəçiliklərindən xəbərdar olmasına baxmayaraq, onların adlarını açıqlamaqdan çəkindi və bu davranışı öz kəraməti və səbrinin əlaməti kimi göstərdi. Lakin Allah-taala Maidə surəsinin 67-ci ayəsini nazil edərək, razılığını yalnız Əmirəl-möminin Əli (ə)-nın vilayətini aşkar şəkildə bildirməkdə şərtləndirdi. Bu fraqment, vilayət məsələsinin siyasi və şəxsi mübahisələrdən çox daha əhəmiyyətli olduğunu göstərir və Ğədir-xumda Hz. Əli (ə) ilə beyət edilməsini İlahi və qəti bir vəzifə kimi təqdim edir.
25 may 2026 - 11:39
Xəbər kodu: 1818617
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Sizin rəyiniz