Bəqayi: Sionist rejimin Somalidəki hərəkətləri beynəlxalq münasibətlərdə təhlükəli bir bidətdir

7 yanvar 2026 - 17:16
Xəbər kodu: 1770684
Source: IRNA
İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmayıl Baqayi, sionist rejimin xarici işlər nazirinin Somaliland bölgəsinə qanunsuz girişini Somalinin milli suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün açıq şəkildə pozulması kimi qiymətləndirdi və bunu kəskin şəkildə məhkum edib.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmayıl Baqayi, sionist rejimin xarici işlər nazirinin Somaliland bölgəsinə qanunsuz girişini Somalinin milli suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün açıq şəkildə pozulması kimi qiymətləndirdi və bunu kəskin şəkildə məhkum edib.

O, Beynəlxalq ictimaiyyətin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının müstəqil üzv dövləti kimi Somalinin ərazi bütövlüyünə və milli suverenliyinə hörmət edilməsinin vacibliyinə vurğu etməsinə toxunaraq, sionist rejimin Somalini parçalamağa yönəlmiş hərəkətlərini beynəlxalq münasibətlərdə təhlükəli bir bidət və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının hüquqi və normativ əsaslarına ölümcül zərbə kimi xarakterizə etdi və Somalinin milli suverenliyinin zəifləməsinin qarşısını almaq üçün beynəlxalq ictimaiyyətlə İslam və Afrika ölkələri arasında əməkdaşlığa ehtiyac olduğunu vurğuladı.

