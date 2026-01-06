Söhbət təkcə neftdən getmir: Venesuelada Trampın çevrilişindən sonra dollarsızlaşdırma və Çin

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Neft, neft, neft... Donald Tramp Venesuelaya müdaxiləsindən və Nikolas Maduronun oğurlanmasından sonra keçirilən mətbuat konfransında "qara qızıl"dan 26 dəfə bəhs etdi.
Ağ Ev heç bir söz demədi, heç bir bəhanə və ya evfemizm istifadə etmədi və Karakasdakı çevriliş zamanı törədilən beynəlxalq hüququn pozulmasının əsas Amerika enerji şirkətlərinin Venesuela neftini ələ keçirməsinə imkan vermək məqsədi daşıdığını etiraf etdi.
Lakin yalnız neft ehtiyatlarına diqqət yetirmək səthi təhlilə səbəb ola bilər, çünki eyni xam neft yalnız neft şirkətlərinin və ya istehsalçı ölkələrin mənfəətini dəstəkləmir; bu, həm də ABŞ-ın qlobal hegemonluğunun əsas və ən güclü silahlarından biri üçün zəruri dəstəkdir: “Qlobal iqtisadiyyatın dollarlaşması və xüsusən də neft ticarətinin dollarlaşması.”
Bir çox analitik qeyd edir ki, neft bizim gördüyümüz şeydir, lakin Tramp Venesuela neftinin digər valyutalarla ticarətinin qarşısını almaq üçün məhz bu qətiyyətli addımı atdı.
Qlobal neft ticarət sistemi, Henri Kissincerin rəhbərlik etdiyi ABŞ ilə OPEC-in aparıcı üzvü olan Səudiyyə Ərəbistanı arasında 1974-cü ildə imzalanmış müqavilənin mirasıdır. Böyük Şimali Amerika gücü, neftini yalnız dollara satmaq və artıq istehsalını ABŞ Xəzinədarlıq istiqrazlarına yatırmaq müqabilində Səudiyyə rejiminə hərbi müdafiə və silah satışını təmin etdi. Daha sonra qalan OPEC ölkələri Səudiyyə Ərəbistanının nümunəsini izlədilər və dominant qlobal neft dolları sistemi yarandı. Həmin andan etibarən neft bazarı dollarla ticarət etməyə başladı və bu valyutaya daimi tələbat yaratdı.
Neft idxalına ehtiyacı olan hər kəs üçün dollara ehtiyac, valyutaya süni şəkildə yüksək tələbatı qoruyur və ABŞ-a özünü daha ucuz maliyyələşdirməyə (faiz dərəcələrini aşağı salmaqla) və iqtisadiyyata zərər vermədən büdcə və ticarət kəsirlərini idarə etməyə imkan verir, hər hansı digər ölkədə olduğu kimi.
Beləliklə, ABŞ iqtisadiyyatı valyutanın dəyərdən düşməsindən qorxmadan və bazarlardan maliyyələşdirmə xərclərini əhəmiyyətli dərəcədə artırmadan kəsiri (ÜDM-in 6%-dən çoxu) və borcun ÜDM-ə nisbətini (122%-dən çox) artıraraq xərcləməyə davam edə bilər. Lakin iqtisadi göstəricilərdən başqa digər səbəblər də var: Dolların qlobal valyuta kimi dominantlığı ABŞ-a böyük geosiyasi güc və Ağ Evin seçdiyi ölkələrə sanksiyalar tətbiq etmək imkanı verir.
Tramp ştatların dollar aktivlərini dondura və ya onları beynəlxalq ödəniş sistemindən kənarlaşdıra bilər ki, bu da onların ticarətini dondura və ya xam neft kimi dollarla əlaqəli malların idxalını qadağan edə bilər. Bu, ABŞ-ın hegemon gücünün əsaslarından biridir. Neft ticarəti fərqli bir valyutada aparılmağa başlasa, ABŞ hegemonluğunu itirə bilər. Məhz burada Venesuela və qlobal dominantlıq uğrunda rəqib olan Si Cinpinin Çini rol oynayır.
Oksford Universitetindən doktorluq dərəcəsi almış alman iqtisadçı Riçard Veqner sosial mediada iddia edir ki, "Venesuelada ABŞ tərəfindən dəstəklənən çevriliş həm də neft dolları sistemini gücləndirməyə yönəlib". İqtisadçı Vaşinqtonun Karakasdakı qəzəbinin əsas səbəbi kimi "Dünyanın ən böyük neft ehtiyatlarına malik olan Venesuela, dolları keçərək, Çinlə alternativ ödəniş kanalları yaratmaqla, yuan, avro və rubla neft satmaqla dollara meydan oxuyub". Bu da neft dolları hegemonluğunu təhlükə altına atmaq deməkdir. Neft dolları hegemonluğu təhlükə altında olduqda, ABŞ asayişi qorumaq üçün tam hərbi gücündən istifadə edir. Və bu, belə bir hadisənin baş verməsi ilk dəfə deyil.
Vegner iki tarixi presedentə işarə edir: avronu ticarət valyutası kimi qəbul etməyə çalışdığına görə İraqda Səddam Hüseynin devrilməsi və həmçinin Qərb müttəfiqi olmaqdan (unutmayaq ki, Alberto Ruiz-Qallardon ona 2007-ci ildə Madridin qızıl açarlarını vermişdi) neft ticarəti üçün "qızıl dəstəkli dinar təklif etdiyinə" görə bir nömrəli ictimai düşmənə çevrilən Liviya lideri Müəmmər Qəddafinin devrilməsi. Deməli göründüyü kimi neft dolları hegemoniyası təhlükə altında olduqda, ABŞ asayişi qorumaq üçün bütün hərbi gücündən istifadə edir.
Əgər saysız-hesabsız iqtisadi sanksiyalara məruz qalan Venesuela kimi bir ölkə dollardan istifadə edə bilmirsə, geniş neft hasilatını satmaq üçün yollar və müttəfiqlər tapmalıdır. Çin də burada rol alır. Sanksiyalarla üzləşən Maduro hökuməti artıq bir ildir ki, Çin valyutası olan yuandan (renminbi) istifadə edərək neft hasilatının 80%-ni Asiya nəhənginə satır. Bu ticarət kanalı dolların qlobal dominantlığına meydan oxumaq üçün kifayətdirmi? Xeyr, amma bu, Ağ Evin təsəvvür etmək istəmədiyi bir görüntü yaradır: 50 ildən çoxdur ki, Vaşinqtondan keçən müxtəlif administrasiyalar tərəfindən təşviq edilən maliyyə və hərbi imperializmdən bezmiş ölkələrlə ticarət etməklə dollardan kənarda, ABŞ nəzarətindən uzaqda ticarət etmək və yaşamaq mümkündür.
"Bu müdaxilə, ölkələrin dollardan və SWIFT-ə alternativlərdən başqa ödəniş üsullarına keçdiyi üçün Rusiya, Çin, İran və BRICS ölkələrinin rəhbərlik etdiyi sürətlənmiş qlobal dedollarizasiyaya qarşı çıxır", - deyə Veqner dünyanın doğru irəlilədiyi bu yeni çoxqütblü trendə istinad edərək qeyd edir.
Veqnerin arqumentlərinə çox oxşar olanlar beynəlxalq tədqiqatlar üzrə ixtisaslaşmış sosioloq və "BRICS: Alternativ Dünya Nizamına Keçid" (Akal, 2024) kitabının müəllifi Anibal Qarzonun arqumentləridir.
"Venesuela son görüşdə Braziliyanın veto hüququna görə BRICS-in bir hissəsi olmasa da, Rusiya və Çin həmişə onun üzvlüyündə maraqlı olublar", - deyə analitik qeyd edir və Rusiyanın marağının daha çox siyasi ola biləcəyini, Çinin niyyətlərinin daha çox neftə yönəldiyini qeyd edir. Qarzon izah edir: "Çin Venesuelada bu sənayeyə investisiya qoyub və ölkədən idxalı artırıb, bu da Venesuelanın sanksiyalardan yayınmasına və iki ölkə arasında münasibətləri gücləndirməsinə imkan verib". Lakin, BRICS haqqında kitabın müəllifi başqa bir ölkə klubuna, neft istehsal edən OPEC qrupuna da işarə edir: "Səudiyyə Ərəbistanı da bu addımı atır; Həmişə ABŞ-ın tərəfdaşı olsa da, indi neftinin bir hissəsini Çinlə yuanla ticarət edir və İran da eyni şeyi edir." Bu dollarsızlaşdırma proseslərində BRICS və OPEC klubları bir araya gəlir, "buna görə də Venesuela, BRICS-in bir hissəsi olmasa da, həm Rusiya, həm də Çin üçün əsas tərəfdaşdır", Qarzon deyir.
Daha Mürəkkəb Tapmaca
Təhlili, hegemonluq uğrunda bu mürəkkəb mübarizəyə başqa bir təbəqə əlavə etməklə əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirmək olar.
"Əlbəttə ki, Venesuelanın neft ehtiyatlarının əhəmiyyəti vardır və onların Amerika şirkətləri tərəfindən istismarı da vacibdir və əlbəttə ki, dollarsızlaşdırma da vacibdir, lakin bunların hamısı daha mürəkkəb bir tapmacanın yalnız hissələridir", - deyə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, Kamilo Xose Sela Universitetinin professoru və tədqiqatçısı, dollar hegemoniyası və yuanın beynəlxalqlaşdırılması, yəni Çin iqtisadi modeli üzrə ekspert Xuan Vaskes Rojo El Salto ilə müsahibəsində izah edir. İqtisadçı Ağ Evin bu hegemon gücünü qorumaq üçün yeni strategiyasına işarə edir və bu strategiya noyabr ayında dərc olunmuş milli təhlükəsizlik sənədində açıq şəkildə qeyd olunub: "Əsasən, orada deyilir ki, onlar öz regionları, Amerika qitəsində təsirlərini qorumalı və güc üzərində inhisarçılığı qorumalıdırlar. Onlar bu qərarı qəbul etdilər, çünki digər güclər, xüsusən də Çin, regionda mövqelərini gücləndiriblər", - deyə iqtisadçı qeyd edir və Asiya nəhənginin Latın Amerikası boyunca infrastruktur investisiyalarına, eləcə də istehsal olunmuş malların ixracı və əsasən xammalın idxalını əhatə edən ticarət əlaqələrinə toxunur. O, həmçinin Çin şirkətlərinin ABŞ da daxil olmaqla, regiondakı ölkələrə ixrac edə bilməsi üçün istehsalın bu ölkələrə köçürülməsindən də bəhs edir.
Buna baxmayaraq, Vaskes Rojo qeyd edir ki, Latın Amerikasındakı investisiya, texnologiya və korporativ gücə baxdıqda ABŞ-ın gücü və təsiri daha üstün olaraq qalır, "amma Tramp bu çəkisini itirdiyini hiss edir və Çin regiona nüfuz edib". Onun təhlilinə görə, strategiya aydındır: "Valyuta mübadiləsi ilə gördüyümüz kimi, yaxşı münasibətlərim olan hökumətləri gücləndirməyə çalışın. Trampın bunun müqabilində nə istədiyini bilmirik. Venesuela kimi dost olmayan hökumətlərə gəldikdə isə, milli təhlükəsizlik sənədində açıq şəkildə deyilir: "Lazım gələrsə, region üzərində nəzarəti bərpa etmək üçün bütün vasitələrdən istifadə edəcəyik." Və bu, məntiqi olaraq göstərir ki, əgər bir hökumət devrilməlidirsə, o, devriləcək... və Venesuelada məhz belə edilib", - deyə iqtisadçı qeyd edir.
Önümüzdəki həftələrdə heç kim Trampı dayandırmasa, Venesuela hökumətinə hansı şərtlərin qoyulacağını görməliyik, lakin Vaskes Rojo yenidən Ağ Evin milli təhlükəsizlik strategiyasına istinad edir: "Bu, Amerika şirkətlərinin investisiyaları və Venesuelaya fayda verəcək texnologiya transferləri ilə qarşılıqlı faydalı bir strategiya kimi təqdim ediləcək, lakin sənəddə qeyd edildiyi kimi, bu ölkələr digər güclərlə müqavilələrdən imtina etməli olacaqlar." Qısacası, "ABŞ Venesuelada Çin təsirini aradan qaldırmaq istəyəcək."
Çin və Rusiyanın beynəlxalq hüququn pozulmasına - Venesueladakı çevriliş və Maduronun qaçırılmasına - cavab olaraq hər hansı konkret tədbir görüb-görməyəcəyi hələ də bəlli deyil, lakin bunun artan tendensiyanı pozması ehtimalı azdır: ölkələr ABŞ-ın iqtisadi və hərbi təzyiqindən bezirlər. Əslində, Venesueladakı çevriliş əks təsir göstərə bilər: "Bu, Qlobal Cənubdakı ölkələr ABŞ-dan asılılıqlarından və valyutasının dominantlığını qorumaq üçün hərbi gücdən istifadə etməsindən narazı olduqları üçün neft dollarının azalmasını sürətləndirə biləcək bir ümidsizlik əlamətidir", -deyə Riçard Verner qeyd edir.
Bunun sübutu BRICS ölkələrinin kluba qoşulmaq istəyənlərin siyahısının artması, neft istehsalçılarının ixrac üçün getdikcə Çinə üz tutması, Ağ Evlə əlaqəsi olmayan hökumətlərin bu alternativ dünyada sanksiyalardan yayınmağın yolunu tapması və şübhəsiz ki, hələ də dominant olsa da, dolların Çin valyutasına qarşı mövqeyinin tədricən itirilməsidir. Növbəti günlərdə və həftələrdə nə baş verəcəyini görəcəyik, amma bir şey aydındır: Anibal Qarzonun dediyi kimi, ötən həftəsonu baş verən hadisələr "təkcə Venesuela və Nikolas Maduroya zərbə deyil, həm də ikiqütblü dünyaya, BRİKS-ə, Çinə, Rusiyaya və dollarsızlaşmaya zərbə idi".
