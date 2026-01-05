Arif: Haqqlı etiraz edən vətəndaşlar öz mövqelərini iğtişaş törədənlərdən ayırıblar

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikasının prezidentinin birinci vitse-prezidenti bildirib: Yaxın vaxtlarda məsul qurumlar tərəfindən xalqın və bazar təbəqəsinin qanuni etirazları fonunda gizlənən təxribatçılarla bağlı hesabat ictimaiyyətə təqdim olunacaq.
O qeyd edib ki, etirazları olan gənclər və vətəndaşlar öz mövqelərini iğtişaş və qarışıqlıq yaradan şəxslərdən ayırıblar.
Məhəmmədrza Arif Enerji naziri, Kənd Təsərrüfatı naziri, Ətraf Mühitin Mühafizəsi Təşkilatının rəhbəri, Nazirlər Kabinetinin katibi, hökumət sözçüsü, Məclisin Konstitusiyanın 90-cı maddəsi üzrə komissiyasının sədri və aidiyyəti qurumların nümayəndələrinin iştirak etdiyi Ali Su Şurasının iclasında çıxış edərək bildirib: Ölkə və dövlət xalqın iştiraka ehtiyac duyduğu hər bir məqamda vətəndaşlar səhnəyə çıxıblar.
O vurğulayıb: Son hadisələr zamanı düşmənin planları qısa müddətdə ifşa olunub və qarşıdakı həftələrdə məsul qurumlar tərəfindən xalqın və bazar təbəqəsinin qanuni etirazlarının arxasında gizlənmiş xainlərlə bağlı hesabat xalqa açıqlanacaq.
Arif əlavə edib: Düşmən son 50 il ərzində dəfələrlə anlayıb ki, İran İslam Respublikasına qarşı çıxmaq onların xeyrinə deyil və yaxın zamanda onların niyyətləri İran xalqı üçün tam aydın olacaq.
O, həmçinin qeyd edib ki, etirazları olan gənclər və vətəndaşlar öz sıralarını iğtişaş törədən və təxribatçı şəxslərdən ayırıblar.
