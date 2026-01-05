ABŞ-nin Venesuelaya hücumu və oğurluq əməliyyatı nəticəsində təxminən 80 nəfər qətlə yetirilib

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Venesuelalı yüksək vəzifəli bir məmur ABŞ-nin ölkəyə hücumu nəticəsində ölənlərin sayının 80-ə çatdığını açıqladı.
Bu məmur əlavə etdi ki, hücumda ölənlər arasında mülki şəxslərlə yanaşı, Venesuela təhlükəsizlik qüvvələri də var.
Məmur əlavə etdi ki, ölənlərin sayı arta bilər.
Bu arada, Venesuela müdafiə naziri Vladimir Padrino Lopez bazar günü bildirib ki, ABŞ hərbi qüvvələri prezident Nikolas Maduro və həyat yoldaşı Siliya Floresi qaçırarkən təhlükəsizlik işçilərinin əksəriyyətini və bəzi mülki işçiləri öldürüb.
Sizin rəyiniz