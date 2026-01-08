ABŞ polisi 37 yaşlı qadını güllələdi / ABŞ-da kilsənin önündəki atışmada 10-dan çox insan ölüb və yaralanıb | Video

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Dünən ABŞ polisinin immiqrasiya ilə mübarizə əməliyyatı zamanı ABŞ polisinin heç bir səbəb olmadan Renne Nikole Good adlı 37 yaşlı bir qadın sürücüyə atəş açaraq onu qətlə yetirib. Donald Tramp da bu qadının polis tərəfindən öldürülməsini dəstəkləyib.
Hadisə, çərşənbə günü ABŞ-ın Minneapolis şəhərində ABŞ İmmiqrasiya və Gömrük Mühafizəsi (ICE) zabiti tərəfindən vurulduqdan sonra avtomobil sürücüsünün həyatını itirməsi ilə qeydə alınıb; bu əməliyyat Donald Tramp administrasiyasının böyük şəhərlərdə immiqrasiya tədbirlərini gücləndirmək siyasəti çərçivəsində həyata keçirilir.
Federal rəsmilər atışmanın özünümüdafiə olduğunu bildiriblər, lakin Minneapolis meri bunu "ehtiyatsız və lazımsız" və immiqrasiya tətbiqi təcrübələrində təhlükəli eskalasiyanın əlaməti adlandırıb.
Bu hadisə Tramp administrasiyasının 2024-cü ildən bəri həyata keçirdiyi bir sıra immiqrasiya əməliyyatlarından biridir və görünməmiş bir eskalasiyanı təmsil edir. Bu hadisə, son zamanlar ABŞ-ın bir çox ştatında immiqrasiya ilə əlaqəli beşinci qətl hadisəsidir.
ABŞ prezidenti Minnesota ştatında bir qadını güllələyən polis məmurunun özünümüdafiə məqsədilə hərəkət etdiyini söyləsə də lakin videoya baxdıqda aydın görünür ki, polisin sürücüyə atəş açması tam yersis və lazımsız idi.
