General Nəqdi: Düşmən qarşısında yumşaqlıq düşməni təcavüzə və təzyiqə daha da təşviq edir

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun baş komandanının müşaviri Cirofta çıxışı zamanı bildirib: Düşmən qarşısında yumşaqlıq, tərəddüd və geri çəkilmə təkcə təhlükəsizlik yaratmır, həm də düşməni təcavüzə və təzyiqə daha da təşviq edir.
General Məhəmməd Rza Nəqdi bazar günü axşam Ciroftda General Hacı Qasim Süleymaninin şəhadətinin ildönümü mərasimində əlavə etdi: Təhlükəsizliyi qoruyan amil müqavimət və düşmənə qətiyyətli cavabdır, yumşaqlıq və güzəşt deyil.
O, sözünə davam etdi: Yəmən, Livan, Fələstin və digər müqavimət cəbhələrinin təcrübəsi göstərdi ki, müqavimət olan yerdə düşmən geri çəkilib və tərəddüd və səhlənkarlıq olan yerdə təzyiqlər artıb.
O, ABŞ-ın 2025-ci il Milli Təhlükəsizlik Sənədinə istinad edərək dedi: Bu sənəddə ABŞ Qərbi Asiya bölgəsindəki strategiyalarının uğursuzluğunu etiraf edib və son onilliklərdə bu bölgədəki bütün strategiyalarında uğursuz olduğunu açıqlayıb.
General Nəqdi əlavə etdi: Amerikanın İraq və Əfqanıstanda bir neçə trilyon dollar xərcləməsi nəinki heç bir nəticə əldə etmədi, həm də xalqların bu ölkənin siyasətindən qaçmasına, rüsvay olmasına və nifrətlərinin artmasına səbəb oldu.
