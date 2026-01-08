Cühüd Tramp, ABŞ-ın 66 beynəlxalq təşkilatdan çıxmasını əmr etdi \ Hər Şey ABŞ Üçün

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: ABŞ-ın cühüd Prezidenti Donald Tramp çərşənbə günü ABŞ-ın artıq ABŞ maraqlarına xidmət etməyən 66 beynəlxalq təşkilatdan çıxmasını nəzərdə tutan bir sərəncam imzalayıb. Ağ Ev bildirib ki, bunlardan 31-i BMT ilə əlaqəlidir.
Trampın yüksək vəzifəli administrasiya rəsmilərinə verdiyi memorandumda qeyd etdiyi 35 qeyri-əlaqəli təşkilat və 31 BMT ilə əlaqəli qurum arasında Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişikliyi üzrə Çərçivə Konvensiyası da var. Çoxları bu konvensiyanı iqlim paktının "əsas sütunu" və 2015-ci il Paris iqlim sazişinin ana sazişi hesab edir.
Keçən il, otuz ildən sonra ilk dəfə olaraq, ABŞ BMT-nin illik iqlim sammitində iştirak etməyib.
Təbii Sərvətlərin Müdafiəsi Şurasının prezidenti və baş icraçı direktoru Maniş Babna bildirib ki, ABŞ Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişikliyi üzrə Çərçivə Konvensiyasından çıxan ilk ölkə olacaq.
O, digər ölkələrin konvensiyanın tərəfləri olduğunu və bunun səbəblərinin iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə aparmaq üçün heç bir mənəvi öhdəlik olmasa belə, danışıqlar masasında yerini qorumağın onlara iqtisadi siyasətə təsir etmək və böyük imkanlar yaratmaq imkanı verdiyini anlamaq olduğunu izah edib.
ABŞ həmçinin gender bərabərliyinə nail olmaq və qadınları gücləndirmək üçün çalışan BMT Qadınlar təşkilatından və BMT-nin 150-dən çox ölkədə ailə planlaşdırması və ana və uşaq sağlamlığı üzrə beynəlxalq ixtisaslaşmış agentliyi olan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Əhali Fondundan (BMTƏF) çıxacaq. ABŞ ötən il həmçinin UNFƏF-ə maliyyə töhfələrini azaldıb.
