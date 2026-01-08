Foto Reportaj | İqtidar Şəhidlərinin ailə üzvləri Əmirəl-möminin (ə) doğum günündə İmam Xamenei ilə görüşüblər
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Əmirəl-möminin (ə) mübarək doğum günü olan Rəcəb ayının 13-ü münasibətilə şəhid Süleymani və onun yoldaşlarının ailəsi, eləcə də bir qrup İqtidar Şəhidlərinin ailə üzvləri Tehranda, İmam Xomeyni (r.ə) adına Hüseyniyyədə Ümüdünya Müsəlmanlarının Ali Rəhbəri Həzrəti Ayətullah Xamenei ilə görüşüblər.
8 yanvar 2026 - 15:14
Xəbər kodu: 1770958
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Liderin Rəsmi Saytı
Sizin rəyiniz