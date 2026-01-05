İmam Xameneinin Əsərlərinin Qorunması və Nəşri Ofisinin üzvü İlon Maskın cavabını verdi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İnqilabın Ali Rəhbərinin Əsərlərinin Qorunması və Nəşri Ofisinin üzvü İlon Maskın “X” sosial şəbəkəsindəki tvitinə cavab olaraq ona yazıb: «Böyüklərindən soruş!»
İnqilabın Ali Rəhbərinin Əsərlərinin Qorunması və Nəşri Ofisinin üzvü Mehdi Fəzaili, İlon Maskın Trampın müdaxiləçi və müharibə yönlü bəyanatları ilə bağlı tvitinə reaksiya olaraq dörd tarixi şəkil paylaşaraq (1980-ci ildə Təbəs fırtınası, 2016-cı ildə Fars körfəzində Amerika qayıqlarının saxlanılaraq ələ keçirilməsi, 2020-ci ildə SEPAH-ın İraqdakı Ayn əl-Əsəd Amerika bazasına raket hücumu, 2025-ci ildə İranın raket cavabı və Qətərdəki Əl-Udeyd Amerika bazasına hücum) yazıb: «Böyüklərindən soruş!»
