İİR Ordu Baş Komandanı: Düşmənlərin təhdidlərini cavabsız qoymayacağıq

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikası Ordusunun Baş Komandanı düşmənlərin İran xalqına qarşı ritorikasının güclənməsini təhlükə hesab etdiyini və bunun davamını cavabsız qoymayacağımızı bildirərək dedi: Əgər onlar səhv etsələr, daha qətiyyətli cavab alacaqlar və istənilən təcavüzkarın əlini kəsəcəyik.
Çərşənbə günü, 7 yanvar 2025-ci il, Ordu Komandanlıq və Qərargah Universitetinin 86-cı kurs tələbələrinin toplantısında general-mayor Əmir Hatəmi dünyanın hazırkı dövrünü "yeni bir dünya nizamı yaratmaq" cəhdi adlandırdı və dedi: Bu səylər dünya, regionlar və ölkələrin özləri üçün təhlükəsizlik problemi yaratdı və bir növ qeyri-sabitlik və təhlükəsizlik yaratdı.
O, Osmanlı İmperiyasının süqutunu və nəhs sionist rejimin qurulmasını Qərbi Asiya bölgəsində qlobal güclərin hərəkətlərindən biri hesab etdi və dedi: ABŞ-ın keçmiş prezidenti Bayden əl-Əqsa fırtınası əməliyyatından sonra dedi ki, bu rejim mövcud olmasaydı belə, biz onu yaratmalı idik. Bu, Amerikanın bütün cinayətlərinə baxmayaraq, niyə sionist rejimi dəstəkləməyə davam etdiyini soruşan bir çox insanın cavabıdır. Əslində, sionist rejimi Qərbin cəbhəsi və etibarnaməsidir və onun mövcudluğu onlar üçün çox vacibdir.
Ordunun Baş Komandanı düşmənlərin bəzi ritorikasına və İran İslam Respublikasının daxili işlərinə müdaxiləsinə toxunaraq bildirib: “Əminliklə deyə bilərəm ki, bu gün İran İslam Respublikasının silahlı qüvvələrinin hazırlığı müharibədən əvvəlkindən daha yüksəkdir, ona görə də düşmən səhv edərsə, daha qətiyyətli cavab alacaq və istənilən təcavüzkarın əlini kəsəcəyik. İran İslam Respublikası düşmənlərin İran millətinə qarşı ritorikasının güclənməsini təhdid hesab edir və onun davamını cavabsız qoymayacaq.”
