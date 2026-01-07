Qüdsdə ultra-ortodoksların etiraz aksiyası zamanı sionistlər bir yeniyetməni avtobusla vurub öldürdülər / VİDEO

Ultra-ortodoks yəhudilər Qüdsdə məcburi hərbi xidmət qanununa qarşı kütləvi nümayişlər keçiriblər. Çərşənbə axşamı Qüdsdə ultra-ortodoks yəhudilərin kütləvi mitinqə qarşı çağırışları ölüm hadisəsi ilə sonunclandı. Sionist yəhudi idarə etdiyi avtobusu izdihamın arasına sürdükdən sonra bir yeniyetməni əzərək öldürdü.
Hadisə yerindən çəkilmiş video görüntülərdə avtobusun minlərlə nəfərlik nümayiş üçün toplaşan ultra-ortodoks kişilərin izdihamına birbaşa çırpıldığı görünür.
İsrailin Magen David Adom təcili yardım xidmətləri avtobusun altında qalan 18 yaşlı oğlanın hadisə yerində öldüyünü bildirib.
İsrail ordusu iki illik müharibədən sonra bir çox cəbhədə insan gücü çatışmazlığı ilə üzləşdiyindən, minlərlə ultra-ortodoks yəhudi qanun layihəsinə etiraz etmək üçün küçələrə çıxıb. The Guardian qəzetinin xəbərinə görə, son aylarda qanuna qarşı kütləvi nümayişlər müntəzəm olaraq keçirilir.
Sionist rejim polisinin açıqlamasına görə, çərşənbə axşamı keçirilən etiraz aksiyası "kiçik bir qrup iğtişaşçı ciddi ictimai qayda pozuntularına, o cümlədən nəqliyyatın hərəkətini məhdudlaşdırmağa, avtobuslara zərər verməyə, zibil qutularını yandırmağa, polisə və sərhəd polisi əməkdaşlarına əşyalar və yumurta atmağa, təhqirlərə qışqırmağa və hadisə yerində işləyən jurnalistlərə hücum etməyə" başladıqdan sonra zorakılığa çevrilib. Polis əlavə edib ki, avtobus "keçidi maneə törədən iğtişaşçılar tərəfindən bloklanıb".
1948-ci ildə İsrailin qurulması zamanı qəbul edilmiş qanuna əsasən, yəhudi mətnlərinin öyrənilməsinə tam vaxt ayıran kişilər faktiki olaraq məcburi hərbi xidmətdən azaddırlar.
The Guardian qəzetinin qeyd etdiyi kimi, ultra-ortodoks yəhudilər İsrailin yəhudi əhalisinin 14%-ni təşkil edir və hökumətdə ultra-ortodoks partiyaların qalması Netanyahunun sağçı koalisiyasının yaşaması üçün vacibdir.
Noyabr ayında, hərbi xidmətə çağırış haqqında əvvəlki qanun layihəsi iyul ayında rədd edildikdən sonra parlamentin Xarici İşlər və Müdafiə Komitəsinə yeni bir qanun layihəsi təqdim edildi.
Ultra-ortodoks Birləşmiş Tövrat Yəhudilik Partiyası bu qanun layihəsinə görə hökumətdən çıxıb və Netanyahunun koalisiyası hazırda parlamentdəki 120 yerdən yalnız 60-na sahibdir.
Digər əsas ultra-ortodoks partiyası olan Şasdan olan nazirlər bu məsələ ilə bağlı istefa verdilər, baxmayaraq ki, partiya rəsmi olaraq koalisiyadan çıxmayıb.
“The Guardian” qəzetinin izah etdiyi kimi, İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu müxalifət və bəzi koalisiya tərəfdaşları tərəfindən hərbi çağırışların sayını artırmaq üçün təzyiq altındadır, lakin ənənəvi olaraq Netanyahunun müttəfiqləri olan ultra-ortodoks partiya liderləri seçicilərinin əhəmiyyətli bir hissəsini təşkil edən dinşünas tələbələrin hərbiyə çağırılmasına qarşı çıxırlar.
Sizin rəyiniz