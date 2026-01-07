Yəmən Aşkara Təhdid Etdi: Somalidəki sionistlər silahlı qüvvələrimizin qanuni hədəfidir

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Yəmən Xarici İşlər Nazirinin müavini verdiyi açıqlamada vurğulayıb ki, sionist rejimin Somalilandın separatçı bölgəsindəki hər hansı bir mövcudluğu Yəmən silahlı qüvvələri üçün qanuni hədəf olacaq.
Əbdül Vahid Əbu Ras sionist rejimin xarici işlər naziri Gideon Saarın Somaliland səfərini pisləyərək deyib: Bu səfər beynəlxalq hüququn və Somalinin suverenliyinin, müstəqilliyinin və ərazi bütövlüyünün açıq şəkildə pozulmasıdır.
O, əlavə edib: Bu hərəkət Somalilandın Somaliyə və region ölkələrinə qarşı düşmənçilik hərəkətləri üçün bazaya çevrilməsi üçün sionist planı çərçivəsində atılan bir addımdır.
Əbu Ras deyib: Sionistlərin Somalilandda olması regionun təhlükəsizliyini və sabitliyini pozacaq və Qırmızı dənizin, Ədən körfəzinin və beynəlxalq gəmiçiliyin təhlükəsizliyinə birbaşa təhdiddir.
O, vurğuladı: Sionist rejimin Somali torpağında hər hansı bir varlığı qırmızı xəttdir və bu rejimlə ittifaq itki və rüsvayçılıqdan başqa bir şeylə nəticələnməyəcək.
