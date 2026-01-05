Neft hələ də geosiyasi gərginliyin mərkəzindədir \ Venesuela prezidentinin oğurlanması ABŞ-ın Neft sövdasından irəli gəldi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: ABŞ-nin Latın Amerikasında yerləşən Venesuelaya narkotik qaçaqmalçılığı bəhanəsi ilə hücumundan sonra bir analitik saytında dünyada ən böyük neft ehtiyatlarına malik ölkələr barədə hesabat yayımlanıb. Siyahıda Venesuela birinci, İran isə üçüncü yerdə qərarlaşıb.
ABŞ prezidenti Donald Tramp bildirib ki, Nikolas Maduronun — Venesuela prezidentinin — oğurlanması ilə nəticələnən hərbi əməliyyatdan sonra Vaşinqton Venesuelanın neft ehtiyatlarına nəzarəti ələ alacaq və ABŞ şirkətlərini bu ölkənin zəifləyən neft sənayesinə investisiya qoymağa dəvət edəcək.
Bərpa olunan enerji mənbələri sürətlə inkişaf etsə də, neft qlobal enerji tələbatının ödənilməsində hələ də aparıcı rolunu qoruyub saxlayır.
Dünyanın ən böyük neft ehtiyatlarının əhəmiyyətli hissəsi Neft İxrac Edən Ölkələr Təşkilatına (OPEC) üzv dövlətlərin, xüsusilə Qərbi Asiya regionunun payına düşür. Səudiyyə Ərəbistanı, İran, İraq, Küveyt və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri bu regionun qlobal neft bazarındakı üstün mövqeyini möhkəmləndirir.
