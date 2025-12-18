  1. Ana səhifə
  2. Xidmət
  3. Önəmli xəbərlər

Maduro Kolumbiya və Venesuela ordularının dərhal həmrəyliyini istəyib

18 dekabr 2025 - 19:03
Xəbər kodu: 1763439
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Maduro Kolumbiya və Venesuela ordularının dərhal həmrəyliyini istəyib

Maduro Kolumbiya və Venesuela ordularının dərhal həmrəyliyini istəyib

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İRNA Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə, Venesuela prezidenti ABŞ-lə gərginliyin artdığı bir vaxtda televiziya ilə çıxışı zamanı Kolumbiya ordusundan dərhal hərbi həmrəylik nümayiş etdirməyi tələb edib.

O, bildirib: “Amerikalı həmkarı Karakası “ABŞ-nin neftini, torpaqlarını və digər aktivlərini oğurlamaqda” ittiham etməklə sonda “öz həqiqi niyyətlərini ortaya qoyub.”

Maduro tərəfdarlarına deyib: “Məqsəd (ABŞ-nin) 47 saat belə davam gətirməyəcək bir nökər hökuməti zorla qəbul etdirməkdir; konstitusiyamızı və sərvətlərimizi təhvil verəcək və Venesuelanı müstəmləkəyə çevirəcək bir hökumət. Bu, heç vaxt baş verməyəcək.”

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha