Zelenski Ukraynanın NATO-ya üzvlük müraciətindən imtina etdi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Reuters agentliyinin məlumatına görə, Ukrayna prezidenti ölkənin NATO-ya qoşulmaq təklifindən imtina etdiyini bildirib.
Bu addım müharibədən əziyyət çəkən və uzun müddətdir ki, NATO üzvlüyünü Ukrayna böhranının həllində mübahisəli məsələyə çevirən Avropa ölkəsi olan Ukrayna üçün fundamental bir dəyişiklikdir. Lakin Kiyev ərazini Moskvaya təhvil verməməkdə israrlıdır.
Xəbər verildiyi kimi, Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski bazar günü axşamı Vatsap mesajlaşma tətbiqində jurnalistlərə bildirib: “ABŞ, Avropa və digər tərəfdaşların təhlükəsizlik zəmanətləri NATO üzvlüyü əvəzinə Ukrayna tərəfindən güzəştdir”.
"Bunlar əsl təhlükəsizlik zəmanətləridir", - deyə Zelenski qeyd edərək bildirib ki, Ukraynanın NATO-ya qoşulmaq istəyi lap əvvəldən olub və ABŞ və Avropadan olan bəzi tərəfdaşlar bu yolu dəstəkləməyiblər.
"Buna görə də, bu gün Ukrayna və ABŞ arasında ikitərəfli təhlükəsizlik zəmanətləri, ABŞ-dan bizim üçün oxşar 5-ci maddə zəmanətləri və Avropa tərəfdaşlarının, eləcə də Kanada və Yaponiyanın təhlükəsizlik zəmanətləri başqa bir Rusiyanın hücumunun qarşısını almaq üçün bir fürsətdir", - deyə o əlavə edib.
Ukrayna prezidenti vurğulayıb ki, “Bu, bizim tərəfimizdən bir güzəştdir və təhlükəsizlik zəmanətləri hüquqi cəhətdən məcburi olmalıdır”.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin dəfələrlə Ukraynanı NATO üzvlük ambisiyalarından rəsmi şəkildə imtina etməyə və qüvvələrini Donbasdan çıxarmağa çağırıb.
Moskva həmçinin bildirib ki, Ukrayna “neytral ölkə” olmalıdır və heç bir NATO qüvvələri Ukraynada yerləşdirilə bilməz.
Sizin rəyiniz