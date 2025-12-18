Sionist yəhudi rejimi Suriyanın Quneytərə bölgəsində yeni əraziləri işğal etdi \ Vəhhabi Qolani rejimi özünü korluğa vurub

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Sionist rejimin işğalçı qüvvələri Suriyanın cənubunda yerləşən Quneytrərə vilayətinin ətrafındakı bir neçə kənddi işğal ediblər.
İşğalçı hərbçilər “əl-Ələm” meydanında 15 dəqiqə müddətinə müvəqqəti nəzarət-buraxılış məntəqəsi qurduqdan sonra Şərqi Səmədaniyyə kəndi istiqamətində hərəkət edərək Quneytərənin şimal ətrafında yerləşən “Kurum Cəba” təpəsinədək irəliləyiblər.
Qeyd edəlk ki, qaniçən yəhudi sionist rejimi 1974-cü il razılaşmasını pozaraq təcavüzkar siyasətini davam etdirir, Quneytərə və Dəra vilayətlərinin kənd ərazilərini işğal edir və vətəndaşlara qarşı müdaxilələr həyata keçirir. Vəhhabi Qolani terrorçu rejimi isə yəhudi işğalçılarına qarşı döyüşmək əvəzinə ölkədəki, Ələvi və 12 İmam Şiələrinə və azad sünni tayfalarına qarşı kütləvi qırğınlar həyata keçirir. Əhməd Şare adlı vəhhabi terror başçısı dəfələrlə rəsmi kürsüdə Suriyanın “qonşu İsrail” ilə müharibə etmək fikrində olmadığını, Suriya müvəqqəti höküməti (yəni vəhhabi Qolani rejimi) ilə İsrailin ortaq düşmənlərinə (yəni İran İslam Respublikası və Müqavimət Qüvvələrinə) qarşı birləşməli və onlara qarşı mübarizə aparmalı olduqlarını vurğulayır.
