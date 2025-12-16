  1. Ana səhifə
İranın Fəhrac şəhər nəzarət məntəqəsində 3 hüquq-mühafizə orqanı əməkdaşı və bir mülki şəxs şəhid olub

16 dekabr 2025 - 09:22
İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu -Sepahın İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamenti Fəhrac şəhərindəki nəzarət məntəqəsində 3 hüquq-mühafizə orqanı əməkdaşı və bir mülki şəxsin şəhid olduğunu açıqlayıb.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu -Sepahın İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamenti Fəhrac şəhərindəki nəzarət məntəqəsində 3 hüquq-mühafizə orqanı əməkdaşı və bir mülki şəxsin şəhid olduğunu açıqlayıb.

Dünən gecə Zahedan-Fəhrac yolunun Fəhrac şəhərinin girişindəki nəzarət məntəqəsində silahlı ünsürlər ilə hüquq-mühafizə qüvvələri arasında baş verən toqquşmada 3 hüquq-mühafizə orqanı əməkdaşı və bir mülki şəxs şəhid olub.

Məsələ İran İslam Respublikasının təhlükəsizlik və hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən araşdırılır.

