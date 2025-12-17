Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Sionist veb saytı i24 News portuqaliyalı sionist və Massaçusets Texnologiya İnstitutunun nüvə elmləri professoru Nuno Loureiro-nun mərkəzə yaxın evində öldürüldüyünü bildirib.
Məlumatda deyilir ki, Lureyro bazar ertəsi günü bir neçə dəfə güllələnib və çərşənbə axşamı xəstəxanada aldığı xəsarətlərdən ölüb. Hücumun səbəbi hələ müəyyən edilməyib.
Məlumatda deyilir ki, 47 yaşlı portuqaliyalı alim sionist rejimi dəstəkləməsi ilə məşhur və tanınırdı. Bu məsələ ilə bağlı hələlik heç kim həbs olunmayıb.
Bir neçə saat əvvəl Amerika ABC News şəbəkəsi Massaçusets Texnologiya İnstitutunun (MIT) nüvə enerjisi professoru Nuno Loureiro-nun güllələndiyini açıqladı.
Yerli polis işi "qətl" kimi araşdırır və istintaq ABŞ-da Norfolk Rayon Prokurorluğu, Massaçusets Dövlət Polisi, Bruklin Polisi və MIT Universiteti Polisi tərəfindən aparılır.
