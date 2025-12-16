VİDEO | İsfahan-Nətənz şossesində baş verən ölümcül avtobusun aşması nəticəsində 26 nəfər ölüb və yaralanıb

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Nətənz istiqamətindən İsfahan şossesindən 10 kilometr şərqdə sərnişin avtobusu aşıb, nəticədə 13 nəfər ölüb.
İsfahan Tibb Elmləri Universitetinin xəstəxanayaqədərki təcili yardım şöbəsinin müdiri bazar ertəsi axşamı bildirib: “Hadisədən sonra hadisə yerinə dörd 115 təcili yardım bölməsi və üç Qırmızı Aypara bölməsi, eləcə də bir təcili yardım avtobusu göndərilib.”
Əlireza Zamanpur həmçinin Nətənz, Şahin Şəhr, Qərazi və Əmin xəstəxanalarının yaralıları qəbul etmək üçün hazır vəziyyətdə olduğunu açıqlayıb.
İsfahanın Böhran İdarəetmə Baş Direktorunun sözlərinə görə, hadisə saat 21:20 radələrində İsfahan-Nətənz şossesinin 80-ci kilometrliyində baş verib və şahidlərin sözlərinə görə, İsfahandan Məşhədə gedən sərnişin avtobusu əks zolağa çıxıb və sonra aşıb.
Mənsur Şişefuruş əlavə edib: “Qəzadan dərhal sonra hadisə yerinə təcili yardım maşınları və yol polisi, yol hərəkəti idarəsi, yanğınsöndürmə idarəsi və Nətənz qubernatorluğunun böhran idarəçiliyindən 15 xilasetmə və təcili tibbi yardım qrupu göndərildi və yaralılara yardım göstərməyə və onları tibb mərkəzlərinə göndərməyə başladılar.”
O, sözünə davam edərək bildirib: “Hadisə nəticəsində həmçinin 13 nəfər yaralanıb, onlardan dördü müalicə üçün Nətənzdəki Xatəm əl-Ənbiya Xəstəxanasına, altısı Qoldis Şahinşəhr Xəstəxanasına və üçü İsfahandakı Qərazi Xəstəxanasına göndərilib.”
Sizin rəyiniz