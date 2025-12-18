ABŞ Ekvadora ordu qüvvələrini göndərdi / Venesuela Təhlükəsizlik Şurasının iclasının çağırılmasını tələb etdi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: ABŞ ilə Venesuela arasında gərginliyin artdığı, həmçinin Amerika hərbçilərinin Ekvadora göndərilməsi planının açıqlandığı bir vaxtda Karakas hökuməti Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının iclasının keçirilməsini tələb edib.
ABŞ Ekvadorda narkotik qaçaqmalçılığı ilə mübarizə məqsədi ilə Hərbi Hava Qüvvələrinin əməkdaşlarının müvəqqəti yerləşdirildiyini açıqlayıb.
Bu addım Vaşinqtonla Karakas arasında gərginliyin daha da artdığı bir dövrdə atılır. ABŞ Latın Amerikası ölkəsinin prezidenti Nikolas Maduronu narkotik qaçaqmalçılığında ittiham edir.
Ekvador prezidenti Daniel Noboa Latın Amerikası regionunda ABŞ prezidenti Donald Trampın ən yaxın müttəfiqlərindən biri hesab olunur.
O, narkotiklərlə mübarizə adlandırdığı kampaniya çərçivəsində ABŞ hökumətindən dəstək almağa çalışır.
