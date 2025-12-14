  1. Ana səhifə
  2. Xidmət
  3. Önəmli xəbərlər

Arkanzas Universitetinin iranlı professoru İmam Xameneini təriflədikdən sonra işdən çıxarılıb

14 dekabr 2025 - 17:22
Xəbər kodu: 1761609
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Arkanzas Universitetinin iranlı professoru İmam Xameneini təriflədikdən sonra işdən çıxarılıb

ABŞ media orqanı Donald Tramp administrasiyasının sərt immiqrasiya siyasəti və sionist rejimi radikalcasına dəstəyindən sonra elan edib: “Arkanzas Universitetinin siyasi elmlər üzrə iranlı dosenti "Şirin Səidi" iddialar irəli sürdükdən, İranı dəstəklədikdən və İsraili tənqid etdikdən sonra işdən çıxarılıb.”

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Amerikanın "Nyu York Post" qəzeti ötən gün (şənbə yerli vaxtı ilə) Arkanzas Universitetinin siyasi elmlər üzrə professorunun universitetin blankından istifadə edərək İran İslam Respublikasının İslam İnqilabının Liderini tərifləməkdə və sionist rejimi tənqid etməkdə ittiham olunduğunu bildirib.

ABŞ media orqanı əlavə edib: “Sübutlar göstərir ki, universitetin Qərbi Asiya Araşdırmaları proqramının rəhbəri Şirin Səidi İsveçdə saxlanılan Həmid Nurini də dəstəkləyib.”

Amerika media orqanı davam edib: “Noyabr ayında X sosial şəbəkəsində yayımlanan mesajlarda Səidi İranın Ali Lideri Ayətullah Əli Xameneini tərifləyib, onun salamatçılığı üçün dua edib. Şirin Səidi təkidlə deyib: “O,  "İsrail hücumu zamanı İranı təhlükəsiz saxlayan liderdir, Allah onu qorusun".

"Nyu York Post" qəzeti davam edib: “O, həmçinin İsraili "terrorçu dövlət" və "soyqırımçı" dövlət adlandırıb.”

Məlumata görə, iranlı professor "New York Post" qəzetinin şərh istəyinə cavab verməyib.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha