Arkanzas Universitetinin iranlı professoru İmam Xameneini təriflədikdən sonra işdən çıxarılıb

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Amerikanın "Nyu York Post" qəzeti ötən gün (şənbə yerli vaxtı ilə) Arkanzas Universitetinin siyasi elmlər üzrə professorunun universitetin blankından istifadə edərək İran İslam Respublikasının İslam İnqilabının Liderini tərifləməkdə və sionist rejimi tənqid etməkdə ittiham olunduğunu bildirib.
ABŞ media orqanı əlavə edib: “Sübutlar göstərir ki, universitetin Qərbi Asiya Araşdırmaları proqramının rəhbəri Şirin Səidi İsveçdə saxlanılan Həmid Nurini də dəstəkləyib.”
Amerika media orqanı davam edib: “Noyabr ayında X sosial şəbəkəsində yayımlanan mesajlarda Səidi İranın Ali Lideri Ayətullah Əli Xameneini tərifləyib, onun salamatçılığı üçün dua edib. Şirin Səidi təkidlə deyib: “O, "İsrail hücumu zamanı İranı təhlükəsiz saxlayan liderdir, Allah onu qorusun".
"Nyu York Post" qəzeti davam edib: “O, həmçinin İsraili "terrorçu dövlət" və "soyqırımçı" dövlət adlandırıb.”
Məlumata görə, iranlı professor "New York Post" qəzetinin şərh istəyinə cavab verməyib.
Sizin rəyiniz