Kreml: NATO-nun baş katibinin bəyanatları qeyri-məsuliyyətlidir

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov bu gün (bazar günü) Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatının (NATO) baş katibinin alyansın Rusiya ilə müharibəyə hazır olmasının zəruriliyi ilə bağlı səsləndirdiyi fikirləri qeyri-məsuliyyətli adlandırıb.
Kreml dəfələrlə NATO-nun və bəzi Avropa liderlərinin Rusiyanın NATO üzvlərindən birinə hücum etmək niyyətində olması barədə iddialarını əsassız hesab etdiyini bildirərək qeyd edib ki, bu cür açıqlamalar Avropada Rusiyaya qarşı qorxu yaratmaq məqsədi daşıyır.
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ayın əvvəlində bəyan edib ki, ölkəsi Avropa ilə müharibə istəmir, lakin Avropa belə bir müharibənin təşəbbüskarı olarsa, Moskva buna hazırdır.
Sizin rəyiniz