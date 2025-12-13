BMT: İsrail və onun əsas dəstəkçiləri Qəzzanın yenidən qurulması üçün kompensasiya ödəməlidirlər

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: BMT-nin işğal olunmuş Fələstin ərazilərində insan hüquqları üzrə xüsusi məruzəçisi sionist rejimin ABŞ və digər əsas silah təchizatçıları ilə birlikdə Qəzzanın yenidən qurulması üçün pul ödəməli olduğunu elan etdi.
Françeska Albanese işğal olunmuş Fələstin ərazilərində insan hüquqları vəziyyəti ilə bağlı Londonda keçirilən tədbirdəki çıxışında Qəzza soyqırımında iştirakın tam qiymətləndirilməsinin aparılmalı olduğunu vurğuladı və yalnız İsrailin deyil, soyqırıma töhfə verən bütün ölkələrin sanksiyalarla üzləşməli olduğunu bildirdi.
