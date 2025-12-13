İran və Qazaxıstan arasında nəqliyyat sahəsində əməkdaşlığın genişlənir

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikası Prezidenti ilə birlikdə Qazaxıstana səfər edən İİR Yol və Şəhərsalma naziri Fərzanə Sadiq, Qazaxıstanın Nəqliyyat naziri ilə ikitərəfli görüşündə iki ölkə arasında tranzit, dəmiryolu, yol və hava nəqliyyatı sahələrində əməkdaşlığın inkişaf yollarını müzakirə edib.
Həmçinin, tərəflər Çindən Qazaxıstana qədər olan logistika mərkəzləri və İranın cənub limanları arasında, regional tranzit zəncirinin strateji halqaları olaraq birgə əməkdaşlığın artırılmasına dair fikir mübadiləsi aparıblar.
