Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının iqtisadi müşaviri İrana səfər edib

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının iqtisadi müşaviri T.R. Midhun, İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinə səfəri çərçivəsində, nazirlikdə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı və BRICS üzrə Əlaqələndirmə İşləri üzrə Baş direktor Mehrdad Kiayi ilə görüşüb.
Xarici İşlər Nazirliyinin Şanxay və BRICS işləri üzrə baş direktoru bildirib ki, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının iqtisadi fəaliyyətlərinin nəticələri üzv ölkələr üçün hiss olunmalıdır və təşkilatın iqtisadi müşavirindən xahiş edib ki, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının iqtisadi potensialını daha səmərəli şəkildə həyata keçirmək üçün xüsusi təlimatlar hazırlasın.
Görüşdə həmçinin İran bankının Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının bank konsorsiumuna tez bir zamanda üzv olmasının vacibliyi müzakirə olunub. Midhun bildirib ki, bütün üzvlər İran bankının konsorsiuma üzv olmasına razıdır və qeyd edib ki, iqtisadi müşavir Şanxay Katibliyinə geri dönəndən sonra ilk iclasda bu məsələni qaldıracaq və üzvlüyə potensial maneələri araşdıracaq.
