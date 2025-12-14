Foto Reportaj | Qəzza Uşaqlarının Qatilləri; Sionist Ravvin Bu Gün Sidneydə baş verən atışmada çezdi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Sidneydə sionist xadimlərin qatıldığı bir Məclisdə öldürülənlər arasında İsrail Xabad hərəkatının elçisi olan sionist Ravvin Eli Şlanger də var idi. Bu sionist ravvin Qəzzada qadın və uşaqların qırğınını dəstəklədiyi və İsrail əsgərlərini müsəlman və xristianları öldürməyə təşviq etdiyi mediada yer almışdı. Qeyd edək ki, Sidneydəki terror hadisəsi sionistlər tərəfindən şüurlu şəkildə yəhudi kütləsinə qarşı keçirilmişdir. Sionistlərin bu işdən məqsədləri yəhudiləri dünyada məzlum kimi göstərmək və sionistlərin Fələstin və Livanda törətdiyi cinayətlərini ört-bastır etməkdir.
14 dekabr 2025 - 20:54
