Video | Faşist İsrail rejimin Livan Şiələrinə qarşı PUA və artilleria hücumları davam edir 4 nəfərdən çox Şəhid var
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Bu gün günortadan öncə işğalçı sionist rejim ordusu Şiələrin kompakt yaşadıqları Livanın cənub bölgəsində üç hücum həyata keçirib. Faşist İsrail rejimin pilotsuz təyyarəsinin motosikletə hücumu Yater şəhərində həyat keçirilib. Nəticədə bir nəfər şəhid olub, Səfəd əl-Batix şəhərində bir avtomobili hədəfə alıb və bu da bir vətəndaşın şəhid olmasına səbəb olub, Coya şəhərində isə "İslam Səhiyyə İdarəsi"nin mərkəzinin yaxınlığında park edilmiş bir avtomobili hədəfə alıb, nəticədə Coya rayon bələdiyyəsinin üzvü Zəkəriyyə Əl-Həcc şəhid olub, bir neçə nəfər isə yaralanıb. Düşmən qüvvələri artilleriyası həmçinin Kafr Şubanın cənub ətrafındakı Şenuh fermasında Vadi Eliasa da hücum edib.
