Foto Reportaj | Minlərlə Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) davamçısı və məddahları İmam Xamenei ilə görüşüb
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Həzrət Fatimə Zəhranın (səlamullahi əleyha) mübarək mövludu münasibətilə minlərlə Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) davamçısı və bir qrup məddah Tehranda İmam Xomeyni (Rizvanullahi əleyh) hüseyniyyəsində iştirak edərək İslam İnqilabı Rəhbərinin hüzurunda Həzrət Ümmü Əbia, Xanım Fatiməyi Zəhranın (səlamullahi əleyha) şəninə təriflər səsləndiriblər.
13 dekabr 2025 - 14:06
