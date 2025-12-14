Taliban Əfqanıstanın Malistan şəhərində Şiə Qızlar Məktəbinin direktorunu və müəllimlərini həbs edib

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Əfqanıstanın Qəzni əyalətində Şiələrin üstünlük təşkil etdiyi Malistan rayonundakı yerli mənbələr bildirib ki, Taliban Əmr be Maruf və Nəhi əz Munkər məmurları Mir Adinə Qızlar Məktəbinin direktorunu və məktəbin iki müəllimini həbs ediblər.
Həbs, ötən gün (şənbə), Qızlar Məktəbinin yenidənqurma layihəsinin açılış mərasimində qız şagirdlərinin iştirakı səbəbindən olduğu elan edilib.
Mənbələr bildiriblər ki, Taliban qüvvələri əvvəlcə məktəb direktoru Bustan Əli Fəyyaza qızların sırasını digər iştirakçılardan ayırmağı əmr ediblər, lakin bir neçə dəqiqə sonra geri qayıdıb Fəyyazı həbs ediblər.
Mənbələr daha sonra bildiriblər ki, Taliban qüvvələri həmçinin direktor Etemadini (Mir Adina Məktəbinin müəllimi) və ingilis dili məktəbinin direktoru Firuz Rezaeini də həbs ediblər.
Bu hərəkətdən sonra yerli ağsaqqallar saxlanılanları azad etmək üçün şəhər mərkəzindəki Taliban ofisinə müraciət ediblər, lakin səyləri uğursuz olub; Taliban zabitləri bir gecə-gündüz həbsdə qalacaqlarını bildiriblər.
Bu layihə “Hamiyari Komandası”nın ikinci ictimai layihəsidir. Layihənin məqsədi Malistandakı həzara qızları üçün daha yaxşı təhsil imkanları təmin etməkdir.
Qeyd edək ki, bu hadisə Talibanın qızların altıncı sinifdən sonra təhsil almasını qadağan etdiyi və son dörd ildə Əfqanıstanın digər əyalətlərində oxşar məktəb bağlanması hallarının qeydə alındığı bir vaxtda baş verir.
