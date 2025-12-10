ABŞ Zelenskiyə sülh planına cavab vermək üçün bir neçə gün vaxt verdi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Fars Xəbər Agentliyinin Beynəlxalq Qrup; Çərşənbə axşamı axşam, Britaniya nəşri "Financial Times" məlumatlı mənbələrə istinadən xəbər verir ki, Donald Trampın rəhbərlik etdiyi ABŞ administrasiyasının rəsmiləri Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenskiyə Vaşinqtonun müharibəyə son qoymaq üçün təklif etdiyi sülh planına cavab vermək üçün bir neçə gün vaxt veriblər.
Adları çəkilməyən mənbələr nəşrə bildiriblər ki, Zelenski Avropa liderlərinə ABŞ prezidenti Donald Trampın xüsusi nümayəndəsi Stiven Uitaker və Trampın kürəkəni Cared Kuşnerin 6 sentyabrda telefon danışığında ona tez bir qərar verməsi üçün təzyiq göstərdikləri barədə məlumat verib.
Hesabatda həmçinin deyilir: "Vaşinqtonun Kiyev üçün müəyyən etdiyi son tarixlərə istinad edən məlumatlı bir məmur Trampın razılaşmanın Milad bayramına qədər bağlanacağına ümid etdiyini söylədi."
