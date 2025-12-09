Nigeriya terror qrupları tərəfindən qaçırılan 100 şagird azad edildi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Africanews veb saytının məlumatına görə, Nigeriyada bir məktəbdən qaçırılan 100 şagird iki həftədən çox əsirlikdən sonra azad edilib.
21 noyabrda Nigeriyanın şimalındakı Niger əyalətinin Papiri şəhərindəki Müqəddəs Məryəm məktəbindən 300-dən çox şagird və məktəb işçisi qaçırılıb.
Qaçırma hadisəsindən dərhal sonra 50 şagird qaçmağı bacarıb, lakin qalan şagirdlər bu günə qədər əsirlikdədirlər.
Yerli medianın məlumatına görə, hakimiyyət orqanları şagirdlərin azad edilməsini təmin edib və onlar Nigeriyanın paytaxtı Abujaya köçürülüblər. Azadlığın güc və hərbi əməliyyatlar yolu ilə, yoxsa qaçıranlar ilə danışıqlar yolu ilə əldə edildiyi hələlik məlum deyil.
Hələ də əsirlikdə olan şagirdlərin taleyi hazırda məlum deyil.
Nigeriya hökumət və təhlükəsizlik qüvvələrinin az təsiri ilə ucqar ərazilərdə fəaliyyət göstərən onlarla silahlı qrupla mübarizə aparır.
Böhran daha kiçik terrorçu qrupların Boko Haram-a qoşulması və Nigeriyanın şimalında təsir dairələrini genişləndirməsi ilə daha da ağırlaşıb.
Papiri hücumundan bir neçə gün əvvəl qonşu Kebbi əyalətində 25 qız qaçırılıb. Analitiklər silahlı dəstələrin hökumətə təzyiq göstərmək və girovların azad edilməsi üçün fidyə tələb etmək məqsədilə tez-tez məktəbləri hədəf aldığını bildirirlər. Heç bir qrup hücumların məsuliyyətini öz üzərinə götürməyib.
Sizin rəyiniz