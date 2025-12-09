CNN-in ABŞ-ın Venesuelaya qarşı gizli planları ilə bağlı iddiası

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: CNN-in ABŞ hökumət rəsmilərinə istinadən verdiyi məlumata görə, Vaşinqtonun müstəqil ölkələrin daxili işlərinə düşmənçilik və müdaxilə siyasətini davam etdirir.
ABŞ rəsmisi CNN kanalına bildirib: “Tramp administrasiyası Maduronun (Venesuelanın qanuni və seçilmiş prezidenti) vəzifədən uzaqlaşdırılmasından sonrakı gün üçün planlar üzərində işləyir. Bu planlar sakitcə və son dərəcə məxfi şəkildə hazırlanır və hakimiyyət boşluğunu doldurmaq üçün seçimlər mövcuddur!”
CNN bu hesabatda iddia edib: “Venesuelaya müxalif olanlar Maduronun vəzifədən uzaqlaşdırılmasından sonrakı planları hazırlayıb və onları Tramp administrasiyasının rəsmiləri ilə bölüşüblər.
