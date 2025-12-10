UNICEF-in Qəzzadakı yeni doğulmuş və körpələrin acınacaqlı vəziyyəti ilə bağlı hesabatı

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: UNICEF-in sözçüsü Tess İnqram Fars Xəbər Agentliyinə bildirib: “Vəziyyət aydındır; qidalanmadan əziyyət çəkən qadınlar vaxtından əvvəl və ya az çəkili körpələr dünyaya gətirirlər və bu körpələr reanimasiya şöbələrində ölürlər, ya da sağ qalsalar, qidalanma və ya sağlamlıqlarında ciddi ağırlaşmalarla mübarizə aparırlar.”
O, Qəzzada "bu üç amili eyni vaxtda görürük" deyərək, əlavə edib ki, UNICEF ötən oktyabr ayında gündə orta hesabla 270 qadın olmaqla, təxminən 8300 kəskin qidalanma pozğunluğu olan hamilə və əmizdirən qadın halı alıb, halbuki bu tarixdən əvvəl Qəzza zolağında hamilə qadınlar arasında qidalanma pozğunluğu halları qeydə alınmayıb.
UNICEF-in sözçüsü qadınların adətən öz yeməklərini uşaqlarına verdiyini qeyd edərək deyib: “Qəzza xəstəxanalarında bir kiloqramdan az çəkidə olan körpələrin yaşamaq üçün mübarizə apardığını gördüm.”
İnqram, İsrailin bəzi vacib tibbi avadanlıqların Qəzza zolağına daxil olmasının qarşısını almaq üçün yaratdığı maneələrə görə təəssüfünü bildirərək, sionist rejimi humanitar yardım üçün Rəfah keçidinin açılmasına çağırıb.
UNICEF sözçüsü qeyd edib ki, çəkisi az olan körpələrin nisbəti 2025-ci ilin birinci rübündə 10 faizə qədər artıb və doğuşların sayı azalıb.
Onun sözlərinə görə, həyatlarının ilk günündə ölən körpələrin sayı 75 faiz artaraq 2022-ci ildə ayda 27 körpədən 2025-ci ilin iyul-sentyabr ayları arasında ayda 47 körpəyə çatıb.
