BMT: Qəzzada tədrici soyqırım baş verir

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: BMT-nin mənzil hüququ üzrə xüsusi məruzəçisi Balakrişnan Racagopal çərşənbə günü səhər Qəzza zolağındakı fəlakətli vəziyyətlə bağlı xəbərdarlıq edib.
Racagopal Əl-Cəzirəyə verdiyi müsahibədə deyib: "Qəzza zolağındakı vəziyyət fəlakətlidir və İsrail atəşkəs razılaşmasına əməl etməyib."
O, sözünə davam edib: "Qəzzada baş verənlər tədrici soyqırım və digər müharibələrlə müqayisədə misli görünməmiş əzabdır."
BMT rəsmisi həmçinin əlavə edib: "Dünya, İsrail tərəfindən yardımların Qəzza zolağına daxil olmasının qarşısının alınmasına səssiz qalıb."
Sizin rəyiniz