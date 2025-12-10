  1. Ana səhifə
BMT: Qəzzada tədrici soyqırım baş verir

10 dekabr 2025 - 07:17
BMT-nin mənzil hüququ üzrə xüsusi məruzəçisi çərşənbə günü səhər Qəzza zolağındakı vəziyyətin fəlakətli olduğunu, sionist rejimin atəşkəsə əməl etməməsi səbəbindən olduğunu bildirib.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: BMT-nin mənzil hüququ üzrə xüsusi məruzəçisi Balakrişnan Racagopal çərşənbə günü səhər Qəzza zolağındakı fəlakətli vəziyyətlə bağlı xəbərdarlıq edib.

Racagopal Əl-Cəzirəyə verdiyi müsahibədə deyib: "Qəzza zolağındakı vəziyyət fəlakətlidir və İsrail atəşkəs razılaşmasına əməl etməyib."

O, sözünə davam edib: "Qəzzada baş verənlər tədrici soyqırım və digər müharibələrlə müqayisədə misli görünməmiş əzabdır."

BMT rəsmisi həmçinin əlavə edib: "Dünya, İsrail tərəfindən yardımların Qəzza zolağına daxil olmasının qarşısının alınmasına səssiz qalıb."

