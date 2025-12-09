Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Sputnik Xəbər Agentliyinin məlumatına görə, Rusiya Müdafiə Nazirliyi Rusiya Silahlı Qüvvələri tərəfindən daha iki şəhərin azad edildiyini açıqladı.
Rusiya Müdafiə Nazirliyi Donetskdəki Çervonye şəhərinin və Zaporojye bölgəsindəki Novodanilovka şəhərinin Rusiya Silahlı Qüvvələri tərəfindən azad edildiyini açıqladı.
Rusiya Müdafiə Nazirliyi həmçinin Ukrayna Silahlı Qüvvələri tərəfindən istifadə edilən enerji və nəqliyyat infrastrukturu obyektlərinin hədəfə alındığını da bildirdi.
Qeyd edək ki, Rusiya Müdafiə Nazirliyi son gün və gecə ərzində 171 Ukrayna dronunun məhv edildiyini və həmçinin 1275 Ukrayna əsgərinin öldürüldüyünü açıqladı.
