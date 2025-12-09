Əfqanıstan sərhədində Pakistan sərhədçisinə hücum; 6 əsgər öldürülüb

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Reuters agentliyinin üç təhlükəsizlik mənbəyinə istinadən verdiyi məlumata görə, ölkənin şimal-qərbindəki təhlükəsizlik məntəqəsinə yaraqlıların hücumu nəticəsində altı Pakistan əsgəri qətlə yetirilib.
Hücum bazar ertəsi gecəsi və çərşənbə axşamı səhər Əfqanıstan sərhədinə yaxın olan keçmiş Kurram qəbilə bölgəsində baş verib.
Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtında Əfqanıstan və Pakistan arasında son sülh danışıqlarının uğursuzluğundan sonra iki ölkə arasında sərhəd toqquşmaları yenidən başlayıb.
Ər-Riyad danışıqları oktyabr ayında sərhəd toqquşmalarından sonra Qətər, Türkiyə və Səudiyyə Ərəbistanının vasitəçiliyi ilə keçirilən bir sıra görüşlərin bir hissəsi olub.
Oktyabr ayındakı toqquşmalar onlarla insanın ölümünə səbəb olub və Talibanın 2021-ci ildə Əfqanıstanda hakimiyyətə gəlməsindən bəri ən pis sərhəd zorakılığı hesab olunur. Pakistan Əfqanıstan Talibanının Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) və bəzi digər terrorçu qrupların fəaliyyətinə nəzarət etməsini istəyir, lakin Kabul bu qruplarla hər hansı əlaqəsini inkar edib və İslamabadı daxili işlərinə müdaxilə etməkdə günahlandırır.
