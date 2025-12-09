Fransada Müsəlmanlara Qarşı Artan Dini Ayrı-seçkilik; Parisin İslamçılıqla Qarşıdurması

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Qonaq qeydi, Əmir Hüseyn Muqimi: “Özünü həmişə azadlıq, bərabərlik və qardaşlıq prinsiplərinin simvolu kimi təqdim edən Fransa son illərdə yeni böhranlarla üzləşib. Bu ölkənin əsas çətinliklərindən biri, xüsusən də müsəlmanlara qarşı dini ayrı-seçkiliyin artmasıdır ki, bu da siyasi və sosial qarışıqlıqdan sonra son dərəcə qabarıq şəkildə özünü göstərir.”
Fransadakı müsəlmanlar məşğulluq, təhsil və dövlət qurumları ilə qarşılıqlı əlaqə kimi müxtəlif sahələrdə açıq-aşkar ayrı-seçkilik də daxil olmaqla çoxsaylı problemlərlə üzləşirlər.
Rəsmi hesabatlar və sosial tədqiqatlar göstərir ki, bu ölkədəki müsəlmanların üçdə birindən çoxu işəgötürənlər, təhsil müəssisələri və təhlükəsizlik qüvvələri ilə münasibətlərdə müəyyən formada dini ayrı-seçkiliklə qarşılaşır.
Bu ayrı-seçkilik xüsusilə hicab geyinən müsəlman qadınlara münasibətdə şiddətlidir. Bu qadınların çoxu peşə və təhsil mühitlərində işlərini tərk etməyə və ya iş imkanlarının azalmasına səbəb olan çətinliklərlə üzləşirlər. Bu, dünyəvi qanunlara malik bir ölkə kimi Fransanın ənənəvi olaraq fərdi və dini azadlıqları qorumağa borclu olduğunu düşünməsinə baxmayaraq baş verir.
Bu ayrı-seçkiliyin əsas səbəblərindən biri Fransa hökumətinin "İslamizm"lə mübarizədə qəbul etdiyi sərt siyasətdir.
Son illərdə Fransa hökuməti İslam ekstremizmi və terror təhdidləri ilə mübarizə aparmaq üçün bir sıra yeni qanunlar qəbul edib ki, tənqidçilərin fikrincə, praktikada əsasən müsəlmanları hədəf alır...
Fransız hüquq tədqiqatçısı
