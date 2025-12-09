ABŞ İranda Molla Hakimiyyətinin dəyişikliyi layihəsinin uğursuz olduğunu etiraf etdi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Sputnik-in məlumatına görə, Trampın Suriya üzrə xüsusi nümayəndəsi Tom Barak "National" jurnalına verdiyi müsahibədə ABŞ dövlət katibi Donald Tramp və Marko Rubionun İranda Hakimiyyət dəyişikliyi üçün heç bir prosesi dəstəkləmədiklərini, əksinə regional həllərə nail olmaq istədiklərini iddia edib.
O, ABŞ-ın İrandakı müdaxilə səylərinə etiraf edərək deyib: “Vaşinqton İrandakı rejimi dəyişdirmək üçün iki dəfə cəhd edib və buna nail olmayıb.”
Barak İrandakı hakimiyyət dəyişilik məsələlərinin regional ölkələrin öhdəsinə buraxılmalı olduğunu və belə bir addımın daha ağıllı addım olacağını söyləyib.
O, ABŞ hökumətinin Tehranla razılığa gəlməyə hazır olduğunu iddia etdi. Eyni zamanda, İranla razılaşma üçün ilkin şərt qoydu və Tehranın ciddilik göstərməli və regional proksi qüvvələrini dəstəkləməyi dayandırmalı olduğunu söylədi.
Tom Barak bildirib ki, İran regiondakı hadisələrdən sonra İraq məsələsində Hizbullah, HƏMAS və Yəmənə qarşı sərt mövqe tutur.
Sizin rəyiniz