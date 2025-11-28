Ərdəbil Qafqaz və Avrasiya üçün ticarət qapısıdır və yüksək investisiya potensialına malikdir

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Ərdəbilin valisi bildirib: Dəyəri 2 trilyon 500 milyard rial olan investisiya paketləri sahibkarların və investorların iqtisadi fəaliyyətə cəlb olunması üçün təqdim edilib və bu istiqamətdə vilayət Qafqaz və Avropa ilə ticarət qapısı kimi iqtisadi sıçrayışa hazırlaşır.
Məsud İmami Yeganə cümə axşamı Ərdəbildə keçirilən beynəlxalq investisiya konfransında – ölkənin daxili işlər nazirinin, həmçinin yerli və xarici iqtisadiyyat nümayəndələrinin iştirakı ilə – çıxış edərək bildirib ki, asan investisiya üçün yol xəritəsinin hazırlanması və İnvestisiya Xidmətləri Mərkəzinin yaradılması Dövlətin On Dördüncü Hökumətinin Ərdəbil vilayətində inkişaf proqramının əsas istiqamətidir.
İmami Yeganə böyük infrastruktur layihələrinin genişləndirilməsini iqtisadi transformasiyanın dönüş nöqtəsi adlandıraraq qeyd edib: Ərdəbilin ölkənin dəmir yolu şəbəkəsinə bu ilin sonunadək qoşulması vilayətin Qafqaz və Avropa ilə ticarət qapısına çevrilməsini sürətləndirəcək və 400 milyondan çox əhalini əhatə edən regional bazara çıxışı artıracaq.
Vali həmçinin Ərdəbilin azad iqtisadi zona, xüsusi iqtisadi zona və ölkənin ən böyük istixana şəhərciyinə malik olduğunu xatırladaraq, bu üstünlüklərin ixrac yönümlü sənayelərin formalaşması və uzunmüddətli dəyər zəncirlərinin yaradılması üçün mühüm fürsətlər yaratdığını bildirib
Sizin rəyiniz